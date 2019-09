2º Concerto Somese será realizado em Aracaju dia 1º de outubro

24/09/19 - 16:45:15

Devido ao grande sucesso da primeira edição, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese), realizará a 2ª edição do Concerto Somese, em parceria com a Orquestra Jovem do Sesc. O evento será realizado no próximo dia 1º de outubro às 19h, no Teatro Atheneu. A Instituição convida toda a sociedade sergipana para assistir uma belíssima apresentação e ainda poder ajudar ao próximo.

Para ter acesso à apresentação, o público deverá doar 2kg de alimento que serão doados às Instituições filantrópicas que realizam trabalho voluntário e ajudam as pessoas mais carentes. As entidades beneficiadas são cadastradas no Mesa Brasil Sesc que é uma rede nacional de banco de alimentos contra a fome e o desperdício. São elas: Igreja Evangélica Independente, Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE) e Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (IPAESE).

Com repertório bem eclético passando pela música erudita, clássica, temas de filmes, música popular, além das essencialmente nordestinas, a Orquestra promete emocionar os presentes com canções que agradam a todo tipo de público.

Orquestra Jovem do Sesc

A Orquestra Jovem do Sesc, regida pelo maestro Gledson Barbosa tem cerca de dois anos de fundação e é formada por aproximadamente 150 adolescentes e jovens oriundos do projeto social roda da vida, realizado pelo Sesc nas comunidades de Aracaju, Indiaroba e Nossa Senhora do Socorro com o objetivo de fomentar o protagonismo juvenil, o exercício da cidadania e a participação comunitária por meio de diversas atividades socioeducativas, com destaque para a formação musical.

Com um grupo jovem, a Orquestra vem se consolidando artisticamente no cenário de música, atuando em diversas apresentações institucionais, salas de concerto, atendendo a uma agenda programada dos principais eventos do Sesc no âmbito local e nacional. Este ano ela participou do 8º Festival Internacional de Música do Sesc na cidade de Pelotas/RS e do Festival Sesc de Inverno nas cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, além do intercâmbio local com grupos de Câmera de Sergipe e grupos de reconhecimento nacional.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Divulgação