A política do interesse pessoal

24/09/19 - 00:01:43

Diógenes Brayner – [email protected]

O Senado Federal votaria hoje o primeiro turno da Reforma da Previdência, mas o seu presidente, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) adiou para amanhã. Falta muita coisa a ajustar para que seja aprovada. Quando se fala em ajustes, leia-se acertos a concluir para aprovação. Sempre funcionou assim. Seja na nova ou na velha política. Qualquer que seja a importância de um projeto para a sociedade, tem que passar por alguns interesses pessoais dos eleitores.

O benefício público passa por desejos pessoais, que não sejam desonestos, mas que, de alguma forma, protejam amigos, aliados, familiares e agregados. Essa a uma das formas de levar vantagem, principalmente quando o voto contrarie interesses do povo. As medidas duras que cortem vícios de uma maioria privilegiada, a sua aprovação é feita à base de negociações que, às vezes, chegam a ser espúrias. O Brasil vive momentos difíceis e a oposição raivosa não ajuda se puder prejudicar.

Isso não é novo, mas se aprofundou em um momento que vem sendo mal conduzido na atual gestão, embora já se perceba um leve [quase invisível] impulso na economia. O presidente Bolsonaro é um desastre. Não consegue por ordem nele mesmo e nem fazer um controle de sua tagarelice incômoda. Tem o carimbo de direita e leva ao seu redor uma patrulha que obedece rigidamente às suas ordens e destroça um Brasil que hoje se mostra contra a Operação Lava a Jato e mata criancinhas.

Não há como unificar ações em torno de um projeto que, decisivamente, é bom para o País. Nesse caso, a oposição acha que quanto pior for, melhor será para ela chegar ao Poder. Nada disso constrói, porque não se tem a unidade em torno da real necessidade de um povo desempregado e sem perspectiva de conseguir alguma coisa para refazer a vida. É um estilo extremamente triste de aprofundar a maldade e atingir objetivos nem sempre leais, sinceros e honestos.

A nova política ainda não mostrou serviço. Lógico que uma CPI da Toga demonstra coragem e se faz necessária, mas não dá para querer anunciar mudanças apoiando um Governo falastrão e ou considerando que ele abre caminhos contra a corrupção. Não se busca um herói, mas um grupo consciente de que sem beneficiar para o povo e privilegiando a elite se faz mudança. O Brasil precisa de uma nova consciência política, dentro das necessidades básicas para amparar sua gente e ocupar o lugar que merece nos índices evolutivos que levem a uma Nação grande e, acima de tudo, séria.

Esse é o grande desafio de quem mira o Poder…

Ainda a Codevasf

Chega via zap de Brasília à informação de que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) não desistiu da indicação do empresário Milton Andrade para a Superintendência da Codevasf em Sergipe.

*** O voto de Alessandro, amanhã, na Reforma da Previdência, em primeiro turno, vai depender dessa questão da Codevasf, que ele pretende para Milton.

*** Esse tipo de negociação o próprio Alessandro combate.

Sem deixar dúvida

Uma emissora de rádio fez ontem momento de humor com a questão da ameaça sofrida por um deputado na Assembleia Legislativa. Para bom entendedor, não houve dúvida.

*** A informação é de que o parlamentar não recebeu ameaça só do suplente.

Ainda rola na SSP

A denuncia feita pelo deputado Rodrigo Valadares (PTB) contra ameaças de morte que sofreu está em investigação pela Secretaria de Segurança do Estado.

*** Algumas pessoas já foram ouvidas e o inquérito está aberto.

Titulares e suplentes

O deputado federal Fábio Reis, o seu irmão Sérgio Reis e a prefeita Vera, de Aparecida, vão integrar como titulares o Diretório Nacional do MDB.

*** Jackson Barreto, João Augusto Gama, deputado Luciano Bispo e outros membros continuarão como suplentes.

Tirar faixas

A Prefeitura de Lagarto inaugurou ontem um novo centro de habilitação que vai servir à comunidade. Os recursos foram liberados pelo deputado federal Fábio Reis (MDB).

*** Algumas faixas expostas em casas de aliados do deputado foram arrancadas por determinação do secretário de Obras do Município.

Psol vai expulsar

Passo Preto, que disputou a Câmara Federal em 2018 pelo Psol de Sergipe, postou no zap que gastou os R$ 1.904,68 que recebeu do Fundo Eleitoral, em cerveja.

*** Um absurdo que teve reação imediata do partido. O Psol está exigindo a sua expulsão rápido.

Jairo tem duas chances

O presidente do PRB, Jony Marcos, disse que o ex-deputado Jairo de Glória, primeiro suplente, poderá assumir o mandato e se tornar candidato natural à reeleição em 2022.

*** – Se a Justiça autorizar Gilmar Carvalho a deixar o PSC, Jairo não assume, mas Gilmar pode se eleger prefeito, explicou Jony.

Jony segue o ritmo

O PRB está nessa dependência para assumir mandatos federal ou estadual, mas se Jairo ganhar a Prefeitura de Glória, à qual é candidato, Jony pode disputar vaga na Assembleia.

*** Entretanto, se Valdevan Noventa for afastado na Câmara Federal, quem assume é Jony e pode disputar a reeleição. Enfim, é um jogo.

Serve de estímulo

Para o deputado federal Fábio Mitidieri, a política de armar a população, do ‘bandido bom é bandido morto e do estímulo à violência…’ Cobra um preço caro.

*** – No discurso parece perfeito, mas a prática é bem diferente, disse.

Investir na educação

Fábio Mitidieri admite que a saída esteja em investir na educação em médio e longo prazos: “No curto prazo, o policiamento ostensivo tem que trabalhar em conjunto com o setor de inteligência”.

Verdade que doi

Vejam só, quem pintou o quadro autêntico e definitivo sobre a tragédia da nossa guerra urbana foi um menino pequeno, de aproximadamente dez anos, a um jornalista.

*** “Se eu morrer amanhã, uns 15 estarão na fila pra tomar o meu lugar. Eu sei que a minha vida é descartável”.

*** E acrescenta: “estamos vivendo o governo da intolerância política, do desrespeito ao pensamento divergente, do estímulo ao preconceito e do desrespeito ao próximo”.

Sobre shopping

Um lojista experiente disse ontem que no momento atual não caberia um terceiro shopping. Segundo ele, o Aracaju Parque Shopping só terá o movimento máximo dentro de mais três anos.

*** O empresário elogiou a estrutura do novo shopping, acha que ele terá seu próprio público e será a atração das vendas de Natal já este ano.

Ampliação do Riomar

O mesmo lojista confidenciou que a ampliação do Riomar só foi feita porque houve o anúncio da construção do Aracaju Parque, o que terminou por causar problemas aos donos de lojas, porque não houve variação.

*** A direção do Riomar não conseguiu trazer a loja Zara Magazine e há um espaço vazio.

Energia solar no País

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) apresentou proposta ao Senado Federal que incentiva o uso de energia solar em todo o País.

*** A ideia é garantir, num prazo de até 10 anos, que pelo menos 7% da produção de energia do país sejam de fonte solar fotovoltaica.

Sobre João Fontes

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) tem conversado naturalmente com João Fontes (PSB), mas disse que até o momento ele não falou sobre disputar mandato.

*** – Seria um grande quadro, mas ele não se manifesta sobre isso, disse.

Novas eleições

Dentro de mais três meses deve se realizar nova eleição em Canindé do São Francisco, com a cassação do prefeito Edinaldo da Farmácia.

*** Alguns nomes já aparecem como candidato na expectativa de que ganham força para a reeleição em 2020.

Pensa em retornar

O radialista Jailton Santana está pensando em disputar a Câmara Municipal de Aracaju e já começa a se movimentar sobre isso. Ele já exerceu o mandato e saiu-se bem.

*** Jailton está no PSDB mais deve trocar de legenda. Tem convites do DEM, do PRB e do Pros.

Um bom bate papo

Volta a silenciar – O ex-prefeito José Franco voltou a silenciar em relação à sua candidatura a prefeito de Socorro. Talvez estratégia pré-lançamento.

Sobre processo – A intimação ao PSC para se explicar sobre a desfiliação de Gilmar Carvalho, está para chegar a qualquer momento.

Programa em Glória – A vice-governadora Eliane Aquino (PT) participou do programa “A Voz do Sertão”, em Nossa Senhora da Glória.

Boa experiência – Eliane Aquino diz que ser vice de Belivaldo Chagas tem sido uma grande experiência. Vou a cada dia com muito cuidado.

Sair do buraco – Está implantada a política do quanto pior melhor, quando todos estão precisando de ajuda para sair do buraco em que se encontram.

Tarifas abusivas – Procon encontra postos de combustível com tarifas abusivas durante fiscalização em São Paulo. Mas isso acontece em todo o Brasil.

Não descarta – O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) retornou ao silêncio absoluto, mesmo assim não descarta disputar a Prefeitura de Itabaiana.

Condenado e preso – “Eu espero que o governado Wilson Witzel seja denunciado, julgado, condenado e preso”, diz Reinaldo Azevedo sobre morte de Ághata Félix

Mais crianças – O medo é que em outros conflitos entre policiais e traficantes, mais crianças sejam sacrificadas para contemplar o crime ou justificar o combate a ele.