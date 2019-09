Bom Sucesso- Paloma diz ‘sim’ para Eric Feitosa. O empresário leva a família da costureira para almoçar num restaurante e ela decide aceitar a sua oferta de emprego

Desempregada desde o dia em que foi demitida por Alberto (Antonio Fagundes), Paloma (Grazi Massafera) não demorou muito para ouvir uma nova proposta. Sem imaginar que Eric Feitosa (Jonas Bloch) só está querendo usá-la para se vingar do editor, a costureira ficou de pensar na sua oferta em Bom Sucesso.

No capítulo desta terça-feira, 24/9, o empresário faz uma nova investida, levando Paloma e sua família para almoçar num restaurante do bairro. E lá o assunto do emprego acaba sendo discutido na frente de todos. Já começa com Ramon (David Junior) querendo entender bem essa história e por que Eric ofereceu esse almoço.