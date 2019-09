Cabo Didi comemora o dia especial de combate às drogas em sessão na CMA

24/09/19 - 16:15:45

Na manhã desta segunda-feira, 23, o vereador Cabo Didi (sem partido) realizou na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) uma Sessão especial para homenagear o Dia Estadual de Combate às drogas, que foi comemorado em 22 de setembro. A sessão teve como objetivo, mostrar a importância da luta contra as drogas em nosso Estado, ressaltando o trabalho desenvolvido no projeto “Fumaça Zero Droga Jamais”.

Na oportunidade, o parlamentar aproveitou para parabenizar o deputado estadual Georgeo Passos, autor do projeto de lei 8.435/2018 que instituiu o Dia Estadual Contra às Drogas e homenageou os cabos Danilo Santana, Michael Douglas e Jorge Pereira, que contribuíram para o início deste projeto.

Para compor a mesa, o vereador Cabo Didi, autor do requerimento, convidou o deputado estadual Georgeo Passos, a professora Jovanka Carvalho da SPU, a capitã Adriana Littig do Proerd, o senhor Naerton Cavalcante da SMTT, o Defensor público Saulo Lamartine, o vereador Américo de Deus, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, Robson Barros e o advogado e assessor jurídico da Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe (ASPRA/SE) Dr. Márlio Damasceno.

A capitã Adriana Littig iniciou sua fala expondo para os convidados o trabalho desenvolvido pelo Proerd nas escolas do nosso Estado. “O Proerd faz um serviço socioemocional, trabalhando contra a violência e as drogas”, frisou Adriana.

O vereador Cabo Didi aproveitou para exibir um vídeo mostrando como surgiu o projeto “Fumaça Zero Drogas Jamais”, no dia 22 de Setembro de 2013, após uma abordagem à duas crianças de 12 e 13 anos, que já tinham usado o cachimbo de crack e assim surgiu o projeto.

Logo depois do vídeo, foi a tribuna o advogado e conselheiro da OAB/SE, Márlio Damasceno, que saudou a mesa, parabenizando o Vereador Cabo Didi pela sessão, e comentou que “o combate às drogas, abrange a todos e disse que é raro alguém não ter na família algum parente com envolvimento com às drogas”.

Dr. Márlio aproveitou para falar sobre o trabalho que ele desenvolve com o sargento Alexinaldo no Município de Itaporanga, onde o trabalho é feito com dependentes químicos e mostrou a importância da prevenção feita pelo parlamentar e outras instituições, como o caso do Batalhão da Restauração.

A Nutricionista Greyciara Santos abordou sobre a importância de uma alimentação saudável para os alunos que participam do projeto e aproveitou para falar da questão dos anabolizantes, que segundo à nutricionista, não deixam de ser droga. “Mostramos a importância de uma alimentação adequada para a vida dos jovens do projeto Fumaça Zero que praticam esportes,” explicou.

A Assistente Social, Greice Rodrigues, utilizou a Tribuna para dizer que a droga afeta a célula mãe, que é a família. Depois, parabenizou o Vereador pelo projeto, que faz a diferença nas famílias do nosso Estado.

Já para a Psicóloga, Lilian Nascimento, o Proed e o Fumaça Zero são importantes para combater e evitar que tenhamos que tratar crianças e adultos dependentes químicos. “Eu tenho observado que adolescentes estão cada vez mais consumindo bebidas alcoólicas, que também são drogas e que infelizmente são comercializadas em cada esquina, apesar de proibidas à menores de 18 anos. Então, é muito importante o projeto Fumaça Zero, pois combate às drogas e beneficia a sociedade”, argumentou.

Durante à sessão, a aluna do Fumaça Zero, Yahanna Oliveira, expressou sua felicidade em fazer parte do projeto. “No Fumaça Zero, temos a oportunidade de crescer dentro do esporte, ensinando a viver em comunidade, respeitando o próximo, que é importante para que sejamos uma pessoa melhor.

Para o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Robson Barros, o trabalho desenvolvido pelo Fumaça Zero, é feito com o apoio da sociedade civil e é vitrine para que seja mostrado para os nossos governantes, sobre o que eles teriam obrigação de fazer, mas não fazem.

O defensor público, Saulo Lamartine, disse que o projeto Fumaça Zero tem uma grande importância no Estado de Sergipe, esclarecendo que o Combate às drogas possui um tripé, que é a prevenção, repressão e tratamento. “Nós não temos uma política de prevenção institucional efetivamente regulamentada, seja à nível Municipal, Estadual ou Federal,” explicou.

A professora Jovanka Carvalho, Superintendente da SPU, pediu uma salva de palmas aos jovens que estavam no plenário e comentou que através do trabalho na Universidade Federal de Sergipe (UFS), foi que veio conhecer o projeto “Fumaça Zero Drogas Jamais” e outros projetos com a mesma ideologia. A professora ressaltou que “nós somos carentes em políticas públicas e para fazermos política pública temos que traçar o cenário bem traçado dos problemas que realmente temos e quais ações funcionam realmente”.

Parlamentares

O deputado Estadual Georgeo Passos parabenizou o vereador Cabo Didi e destacou que no ano passado o Vereador procurou o parlamentar, pois havia na Assembleia a proposta que os deputados estaduais, tivessem a oportunidade de apresentar emendas parlamentares ao orçamento do Estado de Sergipe, como os deputados federais. Assim, eles conseguiriam que os recursos chegassem em setores da comunidade mais carentes. Por isso uma das preocupações do Cabo Didi, foi com o Proerd e com a segurança dos policiais, com relação a questão dos coletes. O deputado, falou do projeto Fumaça Zero, que norteou o parlamentar para o projeto de Lei 8.435/2018 que instituiu o Dia Estadual de Combate às Drogas. O parlamentar, acrescentou que a ideia foi do vereador e que ele apenas assinou.

O vereador Américo de Deus(Rede), parabenizou o cabo Didi. “Essa propositura tem uma visão sistêmica muito feliz, porque o senhor traz para a Câmara, um tema de grande relevância para essa casa. Precisamos ficar atentos ao que acontece com o nossos jovens, porque o poder público não faz a sua parte”.

Para encerrar a Sessão Especial, o vereador Cabo Didi, agradeceu à Deus e a sua família pela força, para que ele possa conduzir o projeto e finalizou agradecendo à todos em prestigiar o Dia Estadual em Combate às Drogas.

Por Patrícia França