CAIXA ECONÔMICA PATROCINA V FEIRA DE IMÓVEIS ADEMI EM ARACAJU

24/09/19 - 13:52:59

Serão oferecidas as melhoras condições de crédito da linha SBPE que inclui também novo indexador do IPCA

A CAIXA patrocina feiras habitacionais em mais de 50 cidades até 31 de outubro. Nessa segunda semana, ocorrerão feiras em 15 cidades. A CAIXA estará presente nos eventos ofertando a linha de crédito SBPE, com taxas efetivas a partir de 8,5% a.a. +TR ou a partir de 2,95% a.a. + IPCA. Também será ofertada a cota de 90% para repasse de unidades financiadas pela CAIXA.

Para o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, as feiras regionais são uma boa oportunidade para se adquirir um imóvel. “A CAIXA é o banco de todos os brasileiros. É o banco da Habitação. A participação de feiras em todo o Brasil proporciona um ambiente de concretização de negócios no setor da construção civil, contribuindo para o desenvolvimento da economia e facilitando a realização da compra da casa própria”, enfatiza o presidente.

Feira em Aracaju:

A Feira Habitacional em Aracaju, ocorrerá dos dias 26 a 29 de setembro, com abertura dos portões às 10h e fechamento às 22h. O evento será realizado no estacionamento do supermercado Extra e contará com 11 expositores.

De acordo com superintendente regional da CAIXA, Diego Carraro, em Aracaju, “a Feira de Imóveis ADEMI é uma grande oportunidade para o cliente adquirir seu imóvel num ambiente onde as melhores condições de financiamento do banco são oferecidas”, afirma Diego.

Imóveis CAIXA:

A CAIXA, com o apoio dos corretores credenciados, atenderá os clientes interessados nos imóveis de propriedade do banco. Serão disponibilizados imóveis nas modalidades de leilão, disputa aberta, disputa fechada e venda on-line, com preços atrativos e condições especiais. A lista completa com imóveis disponíveis para cada região pode ser visualizada no site www.caixa.gov.br/ximoveis

Atendimento:

Para requerer o crédito da casa própria, no Feirão, basta levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e residência atualizados. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da CAIXA, no site www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana.

Serviço:

V FEIRA DE IMÓVEIS ADEMI 2019

Data: de 26 a 29 de setembro de 2019 (quinta-feira a domingo)

Hora: quinta-feira e sábado, das 10h às 22h – domingo, das 10h às 22h

Local: Estacionamento do supermercado Extra – Aracaju (SE)

