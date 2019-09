CAU/SE lança o 3º Prêmio de TCC de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe

Com o objetivo de premiar trabalhos e contribuir com o aperfeiçoamento do ensino em Arquitetura e Urbanismo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) torna público o Edital de Concurso do 3º Prêmio de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe 2019, nesta sexta-feira, 20/09.

Podem participar acadêmicos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, que apresentaram os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), nos: primeiro e segundo semestres de 2018, em Instituições de Ensino Superior de Sergipe (IES), regularmente cadastradas junto ao CAU/BR.

Em sua terceira edição, o Prêmio de TCC de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe 2019 é uma realização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE), na coordenação geral, juntamente com a coordenação técnica do Instituto de Arquitetos do Brasil, seccional Sergipe (IAB/SE).

A data de entrega do 3º Prêmio de TCC será realizada no dia 06 de Dezembro de 2019, em local a ser definido e divulgado em breve.

Inscrições

As inscrições têm duas etapas: a primeira online e a segunda com a entrega presencial dos trabalhos padronizados de acordo com as exigências legais do regulamento e podem ser feitas de 01/10/19 à 28/10/19.

24/09/19 - 13:21:52

Confira o cronograma de etapas do 3º Prêmio de TCC de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe.

