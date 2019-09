Chiko Queiroga & Antônio Rogério apresentam ‘Pérolas da MPB’

24/09/19 - 07:00:32

Show acontece nesta terça-feira (24), com acesso gratuito no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Para saudar a chegada da Primavera com boa música, alegria e descontração, o Shopping Jardins brinda o público sergipano com o show “Pérolas da MPB’. Às 19 horas, a dupla Chiko Queiroga & Antônio Rogério sobe ao palco da Praça de Alimentação Arcos e promete emocionar a todos com interpretações únicas de clássicos da música popular brasileira, canções autorais e sucessos de outros artistas do Estado. O acesso à apresentação intimista, ao som de voz, violão e percuteria, será gratuito. Basta chegar e curtir o talento destes ícones da arte sergipana com 21 anos de história!

Dando continuidade à programação especial do Shopping Jardins em homenagem à estação das flores, na quinta-feira (26), será a vez de toda a família apreciar a boa música de Winnie. A partir das 19 horas, a cantora anima o jantar na Praça de Alimentação Jardins ao som de hits nacionais e internacionais.

Encerrando a temporada de setembro do projeto Viva Música, no domingo (29) às 19 horas, Torugo Teles apresenta o ‘Especial Backstreet Boys’ na Praça de Alimentação Jardins. Oportunidade para toda a família reviver os hits da boyband que embalou o final dos anos 1990 e entrar no clima da ‘DNA World Tour’ que aporta no Brasil em 2020. O acesso aos shows é gratuito.

‘Pérolas da MPB’

O quê? Chiko Queiroga e Antônio Rogério interpretam sucessos da Música Popular Brasil, incluindo canções autorais e hits de outros sergipanos.

Quando? Terça-feira, 24 de setembro, às 19 horas.

Onde? Praças de Alimentação Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Divulgação

Fonte Shopping Jardins