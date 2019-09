COBRAPOL EMITE DURA NOTA DE REPÚDIO AO PROJETO DA ADEPOL DE SERGIPE

24/09/19 - 19:27:31

A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis – Cobrapol – emitiu nota, nesta terça-feira (24), para manifestar repúdio ao Projeto da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Sergipe – Adepol/SE, que trata da alteração de carreira dos policiais civis.

Segundo a nota, o projeto tira direitos, reduzindo salários, diminuindo o requisito de escolaridade, deixando de ser de nível superior e passando a nível médio, prejudicando a base da Polícia Civil, através de um ilegal “capitis diminutio” ao tentar criar um grave precedente de retrocesso na instituição.

Diz a nota que “a Adepol do Sergipe, que não representa a base, traz essa proposta indigna e que merece o nosso repúdio”. Diversas Lideranças políticas também se manifestaram contrárias à minuta do projeto. “Por todo o retrocesso que esta ação insidiosa significa, a Cobrapol, em nome dos mais de duzentos mil Policiais Civis do Brasil, repudia fortemente o desrespeito da Adepol Sergipe para com a base da Polícia Civil do Estado.