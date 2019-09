Conheça os vencedores da Etapa Estadual do Talentos Fenae APCEF 2019

24/09/19 - 05:51:49

Na sede da APCEF/SE, a Seletiva Estadual do Talentos Fenae APCEF 2019 foi mais que linda. Confraternização com sabor de feijoada e com o calor dos abraços dos colegas da ativa e aposentados que compareceram e aproveitaram bastante o sábado (21/9) no Clube, em meio a uma grandiosa festa.

O diretor Sociocultural da Fenae, Moacyr Carneiro, afirmou que os bancários da Caixa estão engajados em festivais culturais desde 1985, ele também aproveitou o momento para falar da importância de todos os empregados da Caixa da ativa e aposentados defenderem a Caixa 100% pública e do povo brasileiro.

Muito contente com o sucesso do festival e com a presença do diretor da Fenae, o presidente da APCEF/SE, Diogo Melo, ressaltou que todos os funcionários do Clube vestiam camisas com os dizeres ‘Caixa 100% pública e do povo brasileiro’. “Agradeço a presença de todos os colegas presentes e que são a razão de ser do Talentos Fenae. Queremos seguir nesta sintonia, nesta união entre a APCEF/SE, os empregados da Caixa e a nossa Federação, que é a Fenae”.

Neste ano, o colega Raimundo Silva foi o vencedor da Seletiva Estadual e vai representar a APCEF/SE com a composição musical ‘Aurora’ e com a interpretação musical ‘Diga lá meu coração’ (Gonzaguinha), de 4 a 7 de dezembro na Etapa Nacional, em Florianópolis-SC.

“O resultado não era o que eu esperava. Eu e Vicente sempre estamos disputando, um ano ele foi campeão, no outro eu fui. As disputas têm sido assim. A gente já se acostumou a viajar junto para outras edições do Talentos Fenae APCEF. Eu vou sentir muita falta. Foi espetacular. Este festival sempre introduz novos colegas no palco como Jane Meneses, Marcel Mitsuzawa, Fábio Batista, colegas da Caixa que a gente nem sabe que canta e vimos aqui muita gente soltar um vozeirão, a gente vibra em ver aquela paixão de quem tá começando. Tudo isso engrandece mais o festival, não se trata apenas de vitória ou derrota. Nós somos humanos, não somos robôs, somos artistas”, resumiu Raimundo Silva.

A colega Maria Luíza ficou extasiada com o nível de organização do Festival. “Estou muito feliz por ter ganhado o 2º lugar no Talentos Fenae concorrendo com Fotos. Eu nem esperava de verdade, porque a gente não é fotógrafo profissional. É muito gratificante pra gente essa valorização que a Fenae tem com os associados e os empregados. Eu estou muito feliz. O nível de organização aqui na APCEF/SE, eu acredito que isso nos coloca em um dos primeiros lugares no Brasil, em termos de valorização do associado, do empregado, ainda mais com uma feijoada maravilhosa que nos foi oferecida. Foi um show de Talentos realmente, e a gente se sente parte desta grande festa”.

Confira o nome de todos os vencedores da Etapa Estadual do Talentos Fenae APCEF 2019:

Modalidade Obras Vencedores Artes Visuais:

Desenho

e Pintura Café & Poesia 1º lugar:

Daniela Pessôa Artes Visuais:

Desenho

e Pintura Opostos 2º lugar:

Daniela Pessôa Artes Visuais:

Desenho

e Pintura Paparazzi 3º lugar:

Cledson Barroso Artes Visuais:

Desenho

Infantil Hórus 1º lugar: Maria

Carolina Artes Visuais:

Desenho

Infantil Big Ben 2º lugar: Acelmo

Filho Artes Visuais:

Desenho

Infantil Nossa Raiz 3º lugar: Arnaldo

Freire Imagem: Filme Parem de nos matar 1º lugar: Adriano

Nery Imagem: Filme Brumadinho não é

acidente, é crime 2º lugar: Adriano

Nery Imagem: Filme Passeio em Xingó 3º lugar: Dênio

Freire Imagem: Foto Azul da Cor do Mar 1º lugar: Adriano

Nery Imagem: Foto Exagero da Natureza 2º lugar: Maria Luíza Imagem: Foto Céu Craquelado 3º lugar: Lavínia

Lima Conto e

Crônica O Auto da Bufa da Galinha

Martulina 1º lugar: Joaozito

Almirante Conto e Crônica Sais de Banho 2º lugar: Déa

Canazza Conto

e Crônica Teoria sobre calar 153 3º lugar: Thiago

Dantas Poesia Meu Segredo 1º lugar: Rochinha Poesia Sobre Sentir 2º lugar: Lavínia

Lima Poesia Como o mar 3º lugar: Carol

Evan Música:

Composição Aurora 1º lugar:

Raimundo Silva Música:

Composição Tudo vai melhorar 2º lugar:

Vicente Neto Música:

Composição Volta meu amor 3º lugar: Vicente

Neto Música:

Interpretação Diga lá, Coração 1º lugar:

Raimundo Silva Música:

Interpretação Tente Outra Vez 2º lugar:

Raimundo Silva Música:

Interpretação Jura Secreta 3º lugar: Jane

Meneses

Fotos: Geraldo Pires

Por Iracema Corso