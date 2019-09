De olho nas tendências do mercado Wilden Jr. representa SE no Investor Day em SP

24/09/19 - 12:57:41

Conhecido por ser um dos maiores eventos de assessores de investimentos do Brasil, o Investor Day, promovido pela XP Investimentos, realizou debates com especialistas sobre o cenário atual e teve apresentações focadas no aperfeiçoamento do assessor e as principais oportunidades de mercado.

O evento que aconteceu no Villa Vérico em São Paulo teve como representante de Sergipe, Wilden Junior, assessor da BP Investimentos, maior escritório do Norte/ Nordeste credenciado à XP Investimentos, (na foto o segundo, da direita para a esquerda ).

“Volto para o estado com o que há de mais atual para oferecer a melhor assessoria e educação financeira aos sergipanos, no primeiro dia por exemplo acompanhei palestras sobre fundos imobiliários, tivemos também o lançamento do private equity da XP Asset e muito bate papo sobre tendências e inovação, precisamos nos atualizar sempre para seguir crescendo”, afirmou.

Fonte e foto: Jornalista Rodrigo Alves