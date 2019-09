EDVALDO ANUNCIA JOSÉ VASCONCELOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTE DA SMTT

24/09/19 - 12:40:49

O prefeito Edvaldo Nogueira, anunciou, na manhã desta terça-feira, 24, o engenheiro civil Antônio José de Vasconcelos como diretor de Transporte Público da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT). Até o início deste ano o engenheiro atuava como diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER).

“Anuncio o engenheiro civil Antônio Vasconcelos como diretor de Transporte Público da SMTT. Eu o convidei para a função e ele prontamente aceitou, iniciando, a partir desta quarta-feira, no cargo. É uma imensa alegria porque ele é um grande profissional, com larga experiência, e que nos ajudou bastante na minha administração anterior, como diretor de Obras. É alguém que conhece nossa cidade e que chega para somar à equipe, contribuindo de maneira significativa para melhorar, ainda mais, o transporte público da cidade”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

O engenheiro expressou sua satisfação por retornar à gestão municipal. “Fui convocado pelo prefeito Edvaldo Nogueira para me somar à equipe e fico muito feliz. Atuei ao lado dele na gestão anterior e tenho grande satisfação de poder retornar para ajudar o superintendente Renato Telles na condução da SMTT, na parte de transporte de Aracaju. Estou pronto para ajudar a melhorar, cada vez mais, a qualidade dos serviços ofertados aos aracajuanos”, salientou.

José Vasconcelos é formado em Engenharia Civil. Funcionário efetivo da Prefeitura de Aracaju desde 1985, ele comandou a Diretoria de Obras da administração municipal durante a gestão anterior do prefeito Edvaldo Nogueira. No Estado, Vasconcelos foi requisitado para o cargo de diretor de Tecnologia do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) e, durante nove anos, para diretor-presidente do órgão estadual.

Acompanhou o anuncio o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima