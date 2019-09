Edvaldo apresenta veículos da limpeza que estamparão a campanha Outubro Rosa

24/09/19 - 10:49:34

O prefeito Edvaldo Nogueira apresentou, na manhã desta terça-feira, 24, os caminhões da limpeza pública que estamparão a campanha “Outubro Rosa”, de conscientização sobre o câncer de mama e o câncer de colo do útero. Durante um mês, três veículos – dois caminhões coletores e um ônibus –, plotados na cor rosa e com informações de prevenção da doença, circularão a cidade. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), e a empresa Torre Empreendimentos.

“Estamos apresentando estes três veículos que se integram à campanha de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero. Todos os anos, milhares de pessoas morrem por causa destes dois tipos de câncer, que podem ser prevenidos e, quando diagnosticados cedo, têm chances reais de cura. É muito importante o engajamento de toda a sociedade nesta luta que se fortalece durante o Outubro Rosa”, afirmou o prefeito.

Edvaldo ressaltou que a inclusão dos veículos da limpeza é uma forma de ampliar o alcance da campanha, uma vez que os caminhões coletores e o ônibus que transporta os garis circulam por todos os bairros. “Eles funcionam como um outdoor ambulante. É um ato singelo, mas de grande alcance, para despertar nas pessoas a necessidade urgente de se envolverem nesta campanha”, destacou.

O presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, pontuou que as campanhas com uso dos veículos da limpeza são uma “inovação da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira”. “Já fizemos isto em outras campanhas, como o combate à dengue, o Natal Iluminado e agora é a vez do Outubro Rosa. Além da mensagem, também há a sonorização, o que amplia as possibilidades de ação da campanha”, disse.

Da mesma forma, o gerente de contratos da Torre, José Carlos Dias da Silva, que esta “é uma forma dos nossos caminhões prestarem um serviço de comunicação, transformando-se em outdoors ambulantes”. “Com esses caminhões e ônibus rodando por toda a cidade, o que queremos é poder alertar as mulheres, lembrá-las dos exames preventivos e, em caso de dúvida, procurar um mastologista”, declarou. Os três veículos trazem a frase: “Um toque, um carinho podem salvar uma vida”.

Integrante do programa Saúde da Mulher, da Secretaria de Saúde de Aracaju, a enfermeira Ludmila Borges considera a campanha uma forma “muito interessante e criativa de chamar a atenção da sociedade e das mulheres como um todo”. “No mês de outubro, a gente intensifica as ações, mas elas são feitas pela Prefeitura, através da Secretaria da Saúde, ao longo de todo o ano. O câncer de mama pode ser curado, mas para isso é preciso diagnosticá-lo bem cedo”, reforçou.

Ela salientou que “as mulheres ainda têm medo de tocar o corpo e perceber algo diferente porque existem muitos mitos em relação à doença”. “Mas quanto antes ela for detectada, maior a probabilidade de cura. Então não percam tempo, procurem a unidade de saúde mais próxima, procure enfermeiro, gerente, não desista. Consiga o acesso imediato para se consultar com o mastologista, fazer uma mamografia. O nosso objetivo é que esse câncer seja diagnosticado bem precocemente, tratado e curado”, declarou.

Acompanharam a apresentação dos veículos os vereadores Fábio Meireles, Jason Neto, Manoel Marcos e Camilo Lula, além dos secretários municipais, servidores da Emsurb e o proprietário da Torre Empreendimentos, José Antônio Torres.

Foto Ana Licia Menezes