Elese realizará oficina Comportamento e Imagem Pública

24/09/19 - 13:13:41

Nos dias 10 e 11 de outubro, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), através da Escola do Legislativo (Elese), realizará a Oficina Comportamento e Imagem Pública: Cerimonial no Ambiente Legislativo, das 9h às 17h. O curso será ministrado pelo coordenador de Gestão de Evento do Senado Federal, Herivelto Ferreira.

O objetivo da iniciativa é apresentar o impacto do cerimonial na imagem institucional, abordando questões relativas a cerimonial, protocolo e comunicação. A qualificação profissional tem como público-alvo parlamentares e servidores vinculados ou não aos setores de Cerimonial e Relações Públicas.

As inscrições podem ser realizadas no site www.interlegis.leg.br . Para mais informações (79) 3216.6802.

PROGRAMAÇÃO:

– Introdução.

– Como as pessoas se comunicam.

– Apresentação pessoal, conduta e atitudes: apresentações, cumprimentos, conversação, convites impressos, correspondências.

– Atendimento ao público: os deveres de um anfitrião. Como receber bem.

– Definições: cerimonial, protocolo e etiqueta.

– A importância do cerimonial nas organizações modernas.

– Evolução histórica.

– Função comunitária do protocolo.

– Fundamentos das etiquetas, do cerimonial e do protocolo.

– Cerimonial público.

– Precedência.

– Símbolos nacionais.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese