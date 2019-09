Exposição Agropecuária de Frei Paulo acontece de 25 a 29 de setembro

24/09/19 - 08:46:26

Nesta quarta-feira, 25, acontece a abertura da 27ª Exposição Agropecuária de Frei Paulo, no Parque de Exposições Manoel Vivaldo. O evento faz parte do calendário anual do ciclo de exposições agropecuários de Sergipe.

O evento reúne setores da agropecuária, animais, máquinas e equipamentos. A programação inclui julgamento de bovinos mestiços, da raça Girolando e das raças Zebuínas (Nelore, Gir e Guzerá). Também acontecerá no sábado, 28, o leilão Fazenda União – Paixão pelo Girolando. O evento segue até o dia 29 de setembro.

O presidente da pela Federação de Agricultura e Pecuária de Sergipe – Faese, Ivan Sobral, afirma que a Exposição de Frei Paulo é um dos principais eventos agropecuários de Sergipe.

“Uma exposição agropecuária que faz parte do calendário anual do ciclo de eventos agropecuários. Uma vitrine para expor animais e um balcão de negócios onde os produtores comercializam seus animais e indústrias e empresas do ramo agropecuário apresentam seus produtos aos visitantes do evento”, afirma Ivan.

Evento

A Exposição Agropecuária de Frei Paulo é realizada – Faese e pela Prefeitura de Frei Paulo com o patrocínio do Banco do Nordeste e do Banese. A Exposição conta com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Sergipe (Senar/SE), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe (Sebrae/SE), Governo de Sergipe e Aproleite.

Programação

Dia 23 e 24 (segunda e terça)

8h às 18h: Recepção dos animais

Dia 25 (Quarta)

8h às 18h: Recepção dos animais

19h Abertura oficial

Dia 26 (Quinta)

9h Início do julgamento de bovinos mestiços

9h30 Início da reunião da Comissão de Grãos da Faese

14h Pesagem dos ovinos e bovinos de corte

16h Início do julgamento dos bovinos da raça Girolando

Dia 27 (Sexta)

9h Início do julgamento dos bovinos das raças Zebuínas (Nelore, Gir e Guzerá)

16h Continuação do julgamento do Girolando

Dia 28 (Sábado)

9h Início do julgamento dos equinos

10h Julgamento dos ovinos

15h Leilão da Fazenda União – Paixão pelo Girolando

Dia 29 (Domingo)

12h Entrega da premiação

18h Solenidade de encerramento

19h Liberação dos animais

Fonte e foto assessoria