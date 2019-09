GOVERNO DO ESTADO INICIA CALENDÁRIO DE PAGAMENTO NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 30

24/09/19 - 10:35:25

O Governo do Estado inicia o calendário de pagamento referente ao mês de setembro nesta segunda-feira (30), quando recebem os servidores com vínculo efetivo ativos, aposentados e pensionistas com vencimentos de até R$ 3 mil (três mil reais), além de servidores efetivos do Sergipeprevidência, Ipesaúde, Segrase, Agrese e servidores lotados em escolas da Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

No dia 11 de outubro, a partir das 13h, o Governo dá continuidade ao pagamento, quando recebem os demais servidores ativos, aposentados e pensionistas cujos vencimentos estão acima de R$ 3 mil (três mil reais), bem como todos os servidores comissionados sem vínculo.