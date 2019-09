HOMEM É PRESO COM CERCA DE 50KG DE MACONHA DENTRO DE ÔNIBUS EM JAPARATUBA

24/09/19 - 05:00:48

Um homem foi preso nesta segunda-feira (23) por agentes da Polícia Federal, com cerca de 50 kg de maconha dentro de um ônibus do transporte interestadual na BR-101 no município de Japaratuba

O ônibus foi abordado na BR-101 um ônibus do transporte interestadual de passageiros, que seguia de São Paulo (SP) para Maceió (AL).

Nas buscas, duas malas que estavam na posse de um passageiro de 26 anos foram localizadas com a droga dentro delas.

As informações passadas pela PF são de que o passageiro não trazia em sua bagagem roupas, calçados ou produtos de higiene pessoal. Viajava apenas com a roupa do corpo utilizando as malas para o transporte da droga.

O homem, que já foi preso durante quatro meses pelo crime de furto, foi autuado em flagrante e colocado à disposição da Justiça.