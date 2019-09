INTEGRANTE DA QUADRILHA DOS BAIANOS REAGE À PRISÃO E MORRE EM CONFRONTO

24/09/19 - 05:28:16

Polícias Militares comandados pelo coronel Arthur, desarticularam uma quadrilha que estava aterrorizando povoados no município de Lagarto.

Um homem acusado de praticar assaltos no Povoado Colônia 13, no município de Lagarto, morreu nesta segunda-feira (23) em confronto com Policiais Militares do 7º Batalhão.

Nesta segunda-feira, a dupla fez dois assaltos e roubaram um Fiat Strada, na cidade de Estância e um VW Saveiro, na cidade de Santo Amaro.

Na operação, três veículos roubados foram recuperados, além de um Cross FOX, que foi roubado em Boquim. As diligências continuam, no sentido de encontrar outros integrantes da quadrilha.

As informações são de que um dos elementos reagiu à ação e trocou tiros com os militares. Ele foi alvejado, socorrido e levado para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O comparsa identificado Denisson dos Santos Freitas, e que era conhecido por pertencer ao “bonde do maluco” foi preso. O elemento já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo.

Com informações do sub-tenente Heliomarto