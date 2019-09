Luciano Pimentel solicitará inclusão do Kit de Energia Solar em emendas federais

24/09/19 - 17:02:45

A atuação do deputado estadual Luciano Pimentel é marcada pela defesa da Energia Solar Fotovoltaica. Nesta terça-feira, 24, o parlamentar voltou a abordar esse tema e anunciou, no plenário da Assembleia Legislativa, que estará em Brasília para solicitar aos membros da bancada sergipana a inclusão do Kit de Energia Solar como item elegível na proposta do orçamento das emendas impositivas do Congresso Nacional.

Iniciando seu pronunciamento, Luciano Pimentel destacou uma notícia divulgada na última segunda-feira, 23, pelo Governo Alemão. De acordo com ele, os números referentes ao consumo energético do país mostram que 46% da energia produzida na Alemanha já é de origem solar fotovoltaica.

“A Alemanha não registra a mesma intensidade de raios solares que o Brasil e em especial a nossa região. Ainda assim, o Governo Alemão saiu na frente e mostrou que está investindo no setor, hoje é responsável por 46% de toda energia consumida no país”, enfatizou.

Em seguida, o parlamentar relembrou que há anos chama atenção para necessidade de promover investimentos nesta área. “No mandato passado fui criticado por buscar, constantemente, levantar debates sobre esse tema. Mas tenho uma alegria imensa de ter proposto, nesta Casa, um Projeto de Lei que institui a política de incentivo à geração e aproveitamento da energia solar em Sergipe”, disse.

Para o deputado, que faz uso da energia solar fotovoltaica, todos saem ganhando ao adotar essa prática. “Hoje eu pago apenas a taxa mínima e a tarifa de iluminação pública. Ou seja, estamos falando de uma fonte energética que traz vantagens para o consumidor e favorece o desenvolvimento do Estado através da produção de energia limpa e barata”.

Por fim, Luciano Pimentel informou que na próxima semana estará em Brasília e pretende dialogar com deputados e senadores sergipanos para ressaltar a importância de viabilizar recursos que possibilitem uma maior inserção brasileira no cenário da energia solar.

“O senador Alessandro Vieira está com um projeto que visa garantir, num prazo de até 10 anos, que pelo menos 7% da energia gerada no Brasil tenha como fonte o sol. Durante meu primeiro mandato solicitei aos parlamentares federais que buscassem incluir, como item elegível na proposta de orçamento da união, emendas impositivas para aquisição de Kits de Energia Solar e contribuíssem para a presença mais efetiva do país nesse mercado. Semana que vem estarei novamente em Brasília realizando esse mesmo pedido”, finalizou.

Assessoria Parlamentar