MILTON ANDRADE CONFIRMA CONVITE PARA ASSUMIR A CODEVASF, MAS NÃO ACEITA

24/09/19 - 13:36:53

O empresário Milton Andrade (Novo) usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (24) para dizer que voltou a receber convite para assumir o comando da Codevasf em Sergipe.

Milton afirma que se sente honrado pelo convite, mas que não aceita. “Recebi, sexta e ontem, ligações de Brasília solicitando documentos para proceder com minha nomeação para o cargo de Superintendente da Codevasf. Após conversa com @Sen_Alessandro, informei à Presidência Nacional do órgão que meu nome não está disponível para a ocupação do cargo”, disse o empresário.

Sobre o convite, o empresário explicou que prefere não ter vínculo para poder agir conforme sua consciência. “Sinto-me honrado pela lembrança em ocupar cargo tão relevante. Sigo com o mesmo empenho de sempre na geração de emprego e renda para o meu Estado, mas preservando a necessária independência p/ apoiar ou criticar políticas de governo conforme a sua qualidade e interesse público”.