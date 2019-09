Obra da adutora do Piauitinga tem inicio no município de Lagarto

24/09/19 - 15:40:03

Teve início na manhã desta terça-feira (24) a obra de duplicação da Adutora do Piauitinga.

A empresa responsável iniciou os trabalhos na Rodovia Lourival Batista, sentido cidade de Salgado. O esperado agora é que a prefeita Hilda Ribeiro faça a sua parte e permita que a obra entre na cidade de Lagarto.

Essa é uma luta do deputado federal Fábio Reis (MDB), que garantiu os recursos e liberação para execução da duplicação, bem como uma conquista do ex-governador Jackson Barreto e do atual governador do Estado, Belivaldo Chagas.