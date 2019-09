PREFEITO INTERINO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO ASSUME NESTA TERÇA-FEIRA

24/09/19 - 08:29:35

O presidente da Câmara Municipal de Canindé do São Francisco, vereador Weldo Mariano (Republicano), assume interinamente na manhã desta terça-feira (24) a prefeitura do município.

Weldo Mariano assume o cargo após a Câmara Municipal de Canindé do São Francisco cassar na tarde desta segunda-feira (23) o mandato do prefeito Ednaldo Vieira Barros, conhecido como Ednaldo da Farmácia, por 10 votos a zero, durante sessão extraordinária.

O vereador que assumirá a prefeitura interinamente pelos próximos três meses, Weldo, assume a prefeitura porque Ednaldo da Farmácia era o vice-prefeito e assumiu o cargo em 2017 com a morte do titular da chapa, Orlandinho. “Vou me reunir com minha equipe e prometo me ladear das pessoas de bem. Vou me dedicar ao máximo para que Canindé tenha um prefeito à altura”, afirmou.

Investigação – as denuncias apontaram que o prefeito não fazia o repasse de valores de empréstimos consignado de servidores para instituições financeiras, além do não recolher INSS. Além dessas situações, o prefeito é acusado de emitir notas fiscais frias para a aquisição de materiais de saúde e apropriação indébita previdenciária.