Prefeitura e Polícia Militar discutem ações de segurança para o município

24/09/19 - 15:25:46

O fortalecimento e ampliação das ações de segurança pública no município são preocupações constantes do prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, que mais uma vez se reuniu com o comandante da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral; comandante do Policiamento Militar da Capital, coronel Neto e o comandante do Policiamento do Interior, coronel Rolemberg.

Nesta terça-feira (24), a pauta foi a implantação da Ronda Maria da Penha, atuação em comunidades e plano de segurança da 36° edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), o qual ocorre entre os dias 14 e 17 de novembro.

Ao lado do comandante da Companhia que atua no município, capitão Jamisson e do diretor da SMTT local, Fábio Santos, o prefeito tratou também do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e destacou a atuação da Corporação no Cardoso.

“A Polícia Militar é uma parceira de nossa gestão, atuou de forma eficaz nas duas edições anteriores do Fasc. A atuação no Cardoso foi importante para contermos os assaltos à ônibus no Cardoso, que estavam impedindo alunos de frequentarem as aulas. Viemos agradecer e solicitar ampliação de ações, a exemplo da Ronda Maria da Penha”, declarou o prefeito.

Coronel Marcony informou sobre o planejamento de instalar unidade da PM no IFS, localizado no povoado Cardoso. Com isso, o efetivo atenderia de forma mais ágil a comunidade local. Sobre o Fasc, Marcony falou sobre o compromisso da PM. “O Festival de Artes de São Cristóvão é tradicional e temos um compromisso de realizar um trabalho melhor do que foi realizado nos dois anos anteriores, quando não ocorreu nenhuma ocorrência policial”.

Ficou acertado que a Secretaria Municipal de Educação entrará em contato com o comando da PM para viabilizar a realização do Proerd nas escolas municipais.

Foto- Heitor Xavier

Da assessoria