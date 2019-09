Sinpol informa saída da “mesa de negociação” com Governo

24/09/19 - 05:35:55

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) participou na tarde desta segunda-feira, 23, na Secretaria de Estado da Administração (Sead), de reunião na “mesa de negociação” do Governo e encerrou sua participação nas tratativas relacionadas aos interesses de agentes, escrivães e agentes auxiliares da Polícia Civil. Na despedida, ainda recebeu como contraproposta um pseudoprojeto apresentado pela Associação dos Delegados de Polícia Civil de Sergipe (Adepol) que prevê, entre outros abusos, a redução salarial destes profissionais que integram a base da instituição.

“Não temos mais expectativas de diálogo nem de negociação com a referida mesa, tendo em vista que o Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC) que fizemos está pronto e conta com o aval do secretário de Segurança Pública, João Eloy de Menezes, bem como com o comprometimento do governador Belivaldo Chagas de encaminhá-lo até o dia 30 de setembro para aprovação na Assembleia Legislativa. Não é o momento de ficar discutindo internamente. Cabe agora uma decisão de Governo”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE.

Durante a reunião desta segunda-feira, a Adepol tentou apresentar um pseudoprojeto paralelo e de interesse exclusivo dos delegados, que altera as funções de todos os cargos da base, acaba com a atividade policial destes profissionais e ainda sugere a ideia de redução salarial dos policiais civis.

“A reunião de hoje mostrou o total descompromisso dessa mesa com os interesses de mais de mil homens e mulheres que arriscam suas vidas no combate à criminalidade e violência em Sergipe. Mostramos diariamente o resultado dos nossos trabalhos e a resposta foi essa: desrespeito total ao nosso profissionalismo. Então convocamos todos os policiais civis para se organizarem e se fazerem presentes no Ato de Alerta Geral do Sinpol/SE que ocorrerá no próximo dia 2 de outubro, a partir das 7h, na Praça Fausto Cardoso, no Centro da capital. Será o momento onde compartilharemos com a sociedade nossa principal luta antes de qualquer ato que possa prejudicar nossa atividade junto aos cidadãos. Nossa intenção nunca foi prejudicar o cidadão, mas também não aceitaremos sair prejudicados e massacrados como escravos”, finalizou Adriano Bandeira.

Ato de Alerta Geral

O Ato de Alerta Geral do Sinpol/SE foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da categoria policial civil e pretende reunir o maior número de policiais civis no próximo dia 2 de outubro, na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju/SE. Nos próximos dias, a entidade sindical informará aos filiados sobre o momento de manifestação coletiva que busca sensibilizar o Governo de Sergipe e a sociedade para a aprovação do Projeto Oficial de Polícia Civil, de forma a otimizar o trabalho policial nas delegacias da capital e interior sergipano.

Fonte e foto assessoria