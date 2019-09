Wesley Safadão e Mileide Mihaile não entram em acordo e ação judicial continua. Cantor enfrentou a ex-mulher no Fórum de Fortaleza na manhã desta terça-feira (24)

O cantor se pronunciou e explicou os motivos de ter negado o acordo proposto por Mileide. “Ela fez três pedidos. O primeiro era que um não falasse mais do outro. Isso é tudo o que mais queremos, viver em paz. O segundo ponto não tivemos como atender, pois ela pede que a gente faça uma nota pública afirmando que ela não chefiou ou incentivou grupos de perfis fakes a atacarem minha família nas redes sociais, e isso não podemos fazer, pois existe uma investigação na Justiça sobre isso e só a Justiça vai poder afirmar se ela tem ou não os perfis fakes. O terceiro ponto era que nós pagássemos os advogados dela, o que também não achamos correto, pois ela que entrou contra a gente na Justiça, então cada um deve pagar o seu”, disse.

Nos Stories, Safadão publicou uma série de vídeos para dar mais detalhes sobre o acordo — assista. “Busco me preservar ao máximo possível. Foco na minha família, na minha carreira. Minha mãe e minha esposa também estavam presentes nessa audiência. O pouco que eu vejo [dos fakes] me deixa muito mal. Prefiro não olhar”, disse ele. “Esse momento foi muito bom, porque tive a oportunidade de esclarecer vários pontos para a juiza, falar sobre vários pontos do processo. Muitas vezes as coisas vão à público e infelizmente acabam sendo destorcidas. Tenho certeza de que a Justiça de Deus vai prevalecer.”

A assessoria de Mileide também enviou uma nota à imprensa. “Em resposta a alguns questionamentos acerca da audiência de conciliação envolvendo a empresária Mileide Mihaile, Wesley Safadão, Thyane Dantas e Dona Bill, em Fortaleza, nesta terça-feira (24), esclarecemos, por meio desta nota, que Mileide compareceu na 9° Vara Criminal do Fórum Clóvis Beviláqua e que a audiência ocorreu de maneira pacífica, mas não houve acordo e o processo segue o curso na Justiça. Mileide está em paz com suas ações e com a maneira com a qual conduz sua vida pessoal e profissional e esclarece que sempre que comparece às audiências tem a intenção de firmar acordo justo e colocar fim em qualquer embate entre as famílias e apenas seguir a sua vida em paz com o filho. A empresária reafirma que está à disposição para quaisquer esclarecimentos à Justiça sobre essa situação e que não há fundamento nas acusações feitas associando o seu nome à criação de perfis falsos na internet. ‘As perseguições ainda acontecem. Esse processo é mais moral do que financeiro, pois fui acusada de ser responsável por ataques na internet e isso é mentira. Além disso, não abro mão da reparação dos custos gerados após as afirmações caluniosas e difamatórias contra mim. Eu apenas movi o processo porque fui alvo de acusações criminosas por parte deles’, explica Mileide, que segue tranquila e focada sem seus projetos de trabalho e no cuidado com sua família.”

Relembre o Caso

Mileide Mihaile está processando o ex, Wesley Safadão, a atual mulher dele, Thyane Dantas e a mãe dele, Dona Bil. São dois processos: um por calúnia, injúria e difamação e outro que pede uma indenização de R$ 900 mil por danos morais. As ações tramitam na Comarca de Fortaleza, no Ceará.

O processo entrou em justiça em meados de fevereiro. Na ocasião, o cantor se pronunciou: “O cantor Wesley Safadão informa que tomou conhecimento pela imprensa e redes sociais de duas ações judiciais propostas por Mileide Mihaile, apresentadas contra ele, sua esposa e sua mãe, ainda não tendo sido oficialmente citado nos processos. Cansado de novamente ter sua vida privada exposta por Mileide, que começou com toda essa exposição em junho do ano passado, o artista está surpreendido especialmente com o fato dela tentar nesse momento calar sua boca. Por quê? Não tendo nada para esconder, se coloca à inteira disposição da justiça para qualquer esclarecimento para que ponham um final nessa história tão desgastada”, dizia a nota divulgada pela assessoria de imprensa.

Dias depois, foi o cantor que entrou na justiça contra a ex, porque ela não teria autorizado seu filho, Yhudi, a viajar com o pai para a França, para curtir o aniversário de Neymar.

Na época, a influenciadora digital alegou que o menino estava nos 15 dias do mês reservados à mãe pela Justiça e também em período de volta às aulas. Yhudy acabou não indo para a França.

Fonte/Foto: globo.com