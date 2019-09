André Moura é convidado e aceita assumir a Casa Civil do Rio

25/09/19 - 13:38:08

A coluna Radar, assinada por Lauro Jardim, em O Globo, divulgou nesta quarta-feira (25) a informação sobre uma nova conquista do ex-deputado federal sergipano André Moura (PSC).

André Moura, então secretário Extraordinário de Representação do Governo do Rio de Janeiro em Brasília, foi convidado e aceitou comandar a Casa Civil da gestão Wilson Witzel, em substituição ao atual secretário José Luis Zamith.

Com pouco mais de três meses como secretário no Rio, André, que tem o trânsito livre no Congresso, não demorou e se torna chefe da Casa Civil.

A informação foi passada pelo próprio governador, durante um jantar na casa do ex-AGU Fábio Medina Osório, nesta terça, na Capital Federal. O governador fluminense anunciou a escolha do ex-líder do governo Michel Temer no Congresso Nacional para o cargo.