Cabo Amintas defende Bolsonaro das críticas e avisa que a compra de votos vai acabar

25/09/19 - 14:24:52

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta quarta-feira, 25, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna para defender o presidente Jair Bolsonaro (PSL) das críticas apresentadas pelos colegas vereadores.

Para Amintas, o Presidente Bolsonaro é um homem que defende a família e que está colocando o Brasil nos eixos. “O tempo inteiro tem colegas ‘batendo’ em Bolsonaro nessa Casa. A política do ‘toma lá dá cá’, a política que o cara quer deixar o eleitor na mão dele. Aquela política que estavam acostumados no governo do PT, da compra de votos, invasão de terras, essa é a política que alguns aqui gostam. O Brasil está entrando nos eixos, temos um presidente sério que defende a família, não é um homem que apóia a safadeza que acontecia nesse país e não tenho nada contra os relacionamentos homoafetivos, mas você não pode impor isso à sociedade e esquecer da família”, declarou.

Em seguida o petebista continuou seu discurso falando sobre o ex-presidente Lula. “Esqueceram que o presidente que vocês apoiaram está preso por corrupção? Luiz Inácio Lula da Silva é o maior ladrão do mundo. Estão esquecendo que nós tínhamos uma ‘anta’ que era presidente, com tantas mulheres inteligentes nesse país e o PT escolheu ela, porque Lula podia coordená-la. Essa é a política que os senhores gostam? Vamos acordar, me mostrem nesse governo algum ministro ligado a esquema de corrupção. Agora, todos ligados ao governo Lula, os ex-governadores do Rio de Janeiro estão presos. O governo que vocês defendem é o mesmo que pega um ‘maconheiro’ ator da Rede Globo que vai acusar a polícia por causa da morte da garota Ágatha, o mesmo artista que compra drogas e financia o tráfico e os crimes neste país”, criticou o parlamentar.

O parlamentar continuou falando sobre a perseguição de políticos por parte da mídia e argumentou sobre a idoneidade de Bolsonaro. “O presidente da república é um homem sério, está sofrendo perseguição da imprensa porque acabou o ‘doce’. É o mesmo esquema que acontece em nosso estado, políticos sérios são perseguidos por parte da imprensa, além de mim, saiu da televisão um deputado. Será que ninguém enxerga essa manobra? Quando falei que ia investigar os contratos de comunicação dessa Casa disseram: retire Amintas da mídia. Quando o deputado Gilmar Carvalho se levantou para pedir investigações, também da Máfia dos Shows, retiram Gilmar da mídia. Abram o olho”, avisou Amintas.

Por fim, o vereador discursou sobre as próximas eleições. “Os políticos sérios nesse estado estão sendo perseguidos pelo esquema criminoso que o PT montou nesse país. Mas não tem problema, próximo ano temos eleições e o povo deixou de ser ‘besta’, aquele esqueminha de pagar R$ 50,00 pelo voto não vai funcionar, declarou Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas