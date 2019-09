Comitê Estadual do Desarmamento palestra sobre cultura da não violência em escola

25/09/19 - 09:25:22

O objetivo da palestra é fazer com que o aluno reflita que a violência não traz segurança

O Comitê Estadual do Desarmamento (Desarme-SE) palestrou sobre a cultura da não violência e os riscos das armas e fogo e drogas, na tarde dessa terça-feira, 24. A ação foi um convite da diretora Noirette e teve como público os alunos do ensino médio do colégio Petroneo Portela, no conjunto Augusto Franco, zona Sul de Aracaju.

“Esta ação é continuada, ocorre duas vezes ao ano nos últimos três anos. Notamos que os alunos começaram a se conscientizar mais sobre a política da não agressão”, afirmou a diretora Noirette.

O objetivo da palestra é fazer com que o aluno reflita que a violenvia nao vai trazer segurança, paz ou tranquilidade. Na oportunidade, os palestrantes que representaram o Comitê foram a agente Jô Pache, coordenadora do projeto, e o perito Nailson Correia, membro.

Para o perito Nailson Correia, membro do Comitê, o importante é mostrar aos alunos que eles são protagonistas e multiplicadores de conhecimentos que podem transformar a vida deles e das pessoas ao seu redor.