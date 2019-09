Contagem regressiva para o maior evento em comemoração ao Dia das Crianças

Faltam menos 72 horas para a maior festa em comemoração ao Dia das Crianças de Aracaju. Trata-se do Projeto Criança Feliz, que em 2019 chega a sétima edição e promete quebrar o recorde de público dos anos anteriores, alcançando mais de três mil crianças e adolescentes do bairro Olaria, neste sábado, 28 de setembro.

A organização deste ano está montando uma grandiosa festa com a distribuição de presentes e lanches, além das tradicionais brincadeiras como pula-pula, touro mecânico, shows musicais e apresentações artísticas. Como de costume, o vereador Palhaço Soneca, está preparando um repertório de piadas e brincadeiras para divertir à criançada. “Estamos planejando a maior festa de todos os tempos”, garantiu o idealizador do projeto.

A primeira edição do Projeto Criança Feliz começou no ano de 2013. Com a ajuda de amigos da comunidade, o então Palhaço Soneca (ainda não era vereador) teve a ideia de criar um evento para celebrar o dia da Crianças. Na época, havia apenas duas camas elásticas, uma máquina de algodão doce e um carro de som. A festa se multiplicou nos últimos anos, e hoje tornou-se um mega evento, realizado nas imediações do Barracão Cultural.

“Agradeço a colaboração de todos que estão comigo desde a primeira edição. Também sou grato aos parlamentares que acreditaram em nosso projeto e estão nos ajudando a ampliar a festa em 2019”, declarou Soneca. O Projeto Criança Feliz é realizado em parceria com a prefeitura de Aracaju e Associação dos Moradores do Bairro Olaria (Acabo). O senador Rogerio Carvalho (PT), o deputado federal Fábio Mitidieri e a deputada estadual Maísa Mitidieri, ambos do PSD, também apoiam o evento.

Fonte e foto assessoria