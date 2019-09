Convênio dará impulso na divulgação do destino Sergipe

25/09/19 - 17:06:51

Foi assinado na tarde de hoje, 25, um Termo de Fomento entre a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), o Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju, com a CVC, maior operadora de turismo do Brasil, que irá possibilitar um investimento em ações de capacitação e divulgação do destino Sergipe.

A solenidade aconteceu no stand de Sergipe na 47ª ABAV Expo, que começou hoje e segue até a próxima sexta-feira (27), em São Paulo, e é considerada a maior feira do segmento na América Latina.

O convênio estabelece o investimento de R$ 300 mil “com o objetivo de compartilhar ações conjuntas de incentivo ao Projeto Divulga Sergipe, visando o aumento da demanda turística com ênfase no Estado de Sergipe e no município de Aracaju, em parceria com a Operadora CVC Corp, para participação em feiras de turismo e capacitações para agentes de viagens”.

O termo foi assinado pelo presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, o secretário de Estado do Turismo, José Sales Neto, o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Marlysson Magalhães, e os representantes da CVC Corp, Cristiano Placeres (diretor de Produtos Terrestre Nacional região Nordeste) e Claiton Armelin (diretor executivo). Também participaram da solenidade o vice-diretor Financeiro da ABIH-SE, Alessandro Dantas, e o secretário de Comunicação Social de Aracaju, Carlos Cauê.

O presidente da ABIH-SE, ACF Sobrinho destacou a importância da parceria. “Não se faz Turismo sem investimento e divulgação, e essa parceria chega em boa hora. Temos recursos naturais, atrativos, excelente culinária e uma rede hoteleira preparada para receber os turistas. Com essa ação, iremos dar um grande impulso para o setor e, consequentemente, para a economia de Sergipe”.

POR ASCOM/ABIH-SE