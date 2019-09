Defensoria Pública encerra inscrições para estágio remunerado no interior dia 27

As vagas disponíveis são para Canindé do São Francisco, Estância, Itabaiana e Lagarto

A Defensoria Pública do Estado, através da Comissão de Processo Seletivo para Estagiários, abriu vagas de estágio remunerado para estudantes do curso de Direito dos municípios de Canindé do São Francisco, Estância, Itabaiana e Lagarto. As inscrições iniciaram no dia 16, e encerram às 12h de sexta-feira, 27. Os candidatos poderão se inscrever pelo site defensoria.se.def.br.

Para participar do certame o candidato deverá estar matriculado, pelo menos, no 3º (terceiro) ano do curso de Direito. A seleção será realizada em única etapa através de prova objetiva de múltipla escolha, com 30 (trinta) questões, contendo quatro itens cada. As provas serão aplicadas nos respectivos municípios.

O estudante terá uma carga horária de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, e receberá mensalmente como bolsa de incentivo o valor de R$ 500 mais auxílio transporte de R$ 121. O estágio terá duração de um ano, contado a partir da data de assinatura do Termo de Compromisso, sendo prorrogável por igual período, até o máximo de dois anos.

Por Débora Matos

Foto assessoria