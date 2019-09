DEPUTADA QUESTIONA SECRETÁRIO SOBRE AUMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL

25/09/19 - 14:08:47

Após o secretário de estado da Fazenda, Marco Queiroz fazer a prestação de contas na Sala de Comissões da Assembleia Legislativa de Sergipe, sobre o 1º Quadrimestre de 2019. A apresentação, acompanhada por técnicos da Sefaz, acontece na Sala de Comissões da Assembleia Legislativa de Sergipe, a deputada Kitty Lima (REDE) foi a primeira parlamentar a questionar.

Ela quis saber do titular da Sefaz, o que levou ao crescimento de mais de 290 milhões de reais de despesa de pessoal. “Eu não entendo o porquê desse aumento, já que os servidores estão há seis anos sem aumento; sem contar com o déficit de pessoal”, afirma.

Em resposta, Marco Queiroz destacou entre outros pontos, o crescimento da despesa com o pagamento do Piso Salarial Profissional do Magistério.

“Além do aumento do Piso do professor, houve o aumento para a o pessoal da Polícia Militar. Outra coisa que impactou foi o pagamento de parte dos salários (que não se conseguiu pagar no governo passado), a exemplo do décimo terceiro, pago parceladamente. Desses 290 milhões de reais, foram impactados 140 milhões de despesas do exercício anterior, com os salários”, explica.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza – Rede Alese