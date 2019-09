DEPUTADO ATRIBUI PROBLEMAS NAS CONTAS DO ESTADO AO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO

25/09/19 - 15:09:59

O líder do governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Zezinho Sobral (PODE), afirmou após a explanação do secretário de Estado da Fazenda, Marco Queiroz na sala de Comissões da Alese, que ‘o maior problema das contas do estado é o déficit previdenciário’.

“A audiência não traz uma novidade, traz a constatação de que o déficit previdenciário cresce mês a mês, ano a ano e o Governo tira R$ 100 milhões a cada mês para pagar aqueles que contribuíram durante toda a sua vida e precisam receber”, entende.

Zezinho Sobral disse ainda ter percebido quando da prestação de contas por parte do secretário da Fazenda, que houve um aumento da arrecadação. “Mas não para fazer frente às despesas, pois não apenas o estado de Sergipe cresceu menos, mas o Brasil, o que reflete nas contas do estado”, enfatiza.

Queiroz garantiu que o foco é a recuperação da capacidade de investimento, inibida com as despesas com a Previdência Social. “Essa recuperação será possível com a reforma da previdência e outras reformas estruturais que estão em curso no Congresso Nacional”, acredita.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões