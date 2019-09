DEPUTADO VAI AO MUNICÍPIO DE FREI PAULO PARA TRATAR DO ICMS DO MILHO

25/09/19 - 12:58:38

Defensor da agricultura e do desenvolvimento rural, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) estará no município de Frei Paulo nesta quinta-feira, dia 26, para participar da reunião que discutirá a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

(ICMS) para as operações interestaduais de milho em grãos. O encontro é promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e integra a programação da 27ª Feira Agropecuária.

“Diversos produtores da região Agreste, a Faese, associações e sindicatos de produtores de milho estaremos reunidos para discutir, junto com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), a questão do ICMS dessa cultura tão importante. É importante compreender a aplicação do ICMS interestadual, a necessidade da validação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e como o imposto é aplicado em cada estado”, pontuou Zezinho Sobral.

De acordo com o parlamentar, a reunião é essencial diante do atual momento da economia do Brasil. “A Sefaz enviará um auditor que fará uma análise técnica e ajudará nos esclarecimentos das alíquotas praticadas nos estados produtores de milho, a exemplo da Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piaui e Alagoas. O debate será muito importante para apresentação de propostas da Federação, Sindicatos e produtores”, ressaltou Zezinho Sobral.

Também estará na pauta da reunião a discussão da redução de alíquota de ICMS para as operações interestaduais de milho em grãos, as operações de custeio agrícola com o Banco do Nordeste e as perspectivas da safra atual em Sergipe.

Por Acácia Merici