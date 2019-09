Detran/SE, BPRv e Sest/Senat realizam comando no Dia Nacional do Trânsito

25/09/19 - 17:00:36

Na manhã desta quarta-feira, dia 25, data em que se comemora o Dia Nacional do Trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) realizou um comando educativo na avenida Tancredo Neves com o objetivo de orientar os condutores acerca do perigo de usar o celular na direção de veículos. A ação contou com o apoio do Serviço Social do Transporte (SEST)/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

O motoboy Jorge Freitas ressaltou a relevância da conscientização. “É importante porque ainda há muitos condutores sem consciência no trânsito. Ainda bem que eu dirijo motocicleta há nove anos e nunca sofri um acidente grave, mas não é isso que vemos com os demais motociclistas”, opina.

O condutor Cleber Santana também foi abordado durante o comando educativo e recebeu orientações diretamente do presidente do Detran/SE. “Os órgãos de trânsito estão de parabéns. Para quem conduz veículos é sempre bom receber informações sobre segurança no trânsito”, destaca.

Para o diretor-presidente do Detran/SE, Abner Melo, a educação é a melhor forma de atingir o cidadão. “Educação é primordial para redução dos índices de feridos e mortos no trânsito. A segurança é dever e direito de todos, desde pedestre a condutores de veículos pesados, e é preciso que cada um faça a sua parte respeitando as leis”, ressalta.

Segundo o comandante do BPRv , tenente-coronel Deny Ricardo, a parceria dos órgãos de trânsito fortalecem as ações educativas. “Viemos unidos realizar essa ação educativa de encerramento da Semana Nacional de Trânsito buscando conscientizar os condutores sobre a responsabilidade que precisam ter, respeitando as leis, pois essa atitude evita acidentes e salva vidas”, alerta.

Fonte e foto Ascom – Detran/SE