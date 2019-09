EDVALDO ANUNCIA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PARA SEGUNDA-FEIRA, 30

25/09/19 - 14:45:20

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta quarta-feira, 25, o pagamento dos salários dos servidores referente ao mês de setembro. Através das suas redes sociais, o gestor informou que todos os trabalhadores ativos e inativos terão os vencimentos creditados, integralmente, em conta na noite de segunda-feira, 30. Na data também será paga a primeira parcela do décimo terceiro para quem aniversaria nos meses de novembro e dezembro.

“Trago, mais uma vez, aquela boa notícia para todos os servidores públicos municipais de Aracaju. No dia 30, à noite, os salários de todos os funcionários da Prefeitura, seja da administração direta, indireta, cargos em comissão, aposentados e pensionistas, estarão nas contas. Também estará depositada a parcela do décimo terceiro para os aniversariantes de novembro e dezembro. Com isso, o pagamento de metade do décimo de todos os servidores estará concluído. É a Prefeitura trabalhando para manter os salários em dia”, destacou Edvaldo.

Com o pagamento de setembro, a atual gestão completa 33 meses honrando com o compromisso de manter os salários em dia. Ao todo, a administração quitou 37 folhas, sendo 33 meses correntes, duas atrasadas, herdadas da administração anterior, e duas folhas de décimo terceiro. “Há dois anos e nove meses não atrasamos os salários um único dia. Esse é o nosso compromisso com os servidores públicos e também com a cidade, já que mais de R$ 80 milhões são injetados na economia todos os meses”, salientou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA