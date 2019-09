EM BRASÍLIA, CAPITÃO SAMUEL COMEMORA VETOS A FAVOR DAS FORÇAS POLICIAIS

25/09/19 - 07:20:18

Nesta terça-feira (24), o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) passou o dia em Brasília, no Distrito Federal. Lá ele acompanhou os trabalhos do dia no Congresso Nacional que derrubou 18 dos 33 pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro na Lei de Abuso de Autoridade.

Os trechos reinseridos pelos parlamentares, que equivalem a 10 artigos, passam a valer desde já como lei. Já os vetos de Bolsonaro mantidos pelo Congresso ficam definitivamente fora da Lei.

O deputado Capitão Samuel trabalhou para manter os vetos que sustentam as forças policiais. “A questão do uso das algemas por profissionais da segurança pública foi uma luta que abraçamos, pois estaríamos fragilizando muito trabalho das polícias. Esta é uma vitória das polícias aqui no congresso, onde acompanhei e trabalhei junto a frente parlamentar da segurança pública na manutenção do veto” ressalta.

Por Ane Isabele

