FCDL inaugura mais uma CDL em Sergipe: Nossa Senhora do Socorro

25/09/19 - 13:26:01

A 18ª Câmara de Dirigentes Lojistas de Sergipe (CDL), já tem nome e lugar: será no município de Nossa Senhora do Socorro, no complexo Taiçoca.

Segundo o presidente da FCDL/Sergipe, Edivaldo Cunha, o ato solene de inauguração ocorrerá nesta quinta-feira, 26, às 19h, na avenida professora Jania Reis, 94, Marcos Freire I, auditório do Instituto Federal de Sergipe.

A nova entidade representativa do comércio sergipano será presidida pelo empresário Luiz Carlos Nascimento, que terá o aporte de nove diretores especialmente convidados para tocar os destinos da CDL socorrense.

“Estamos convidando os lojistas de Socorro, o prefeito do município, pessoas do movimento lojista e nossos colegas de CDL para este ato que vem reforçar nossa presença no varejo sergipano”, destaca Edivaldo Cunha.