Funasa comemorará Dia da Saúde Ambiental com prefeitos sergipanos

25/09/19 - 10:21:12

A Superintendência Estadual da Funasa realizará nesta quinta-feira, 26, o I ENCONTRO DOS GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS, em alusão ao DIA MUNDIAL DA SAÚDE AMBIENTAL.

O evento será realizado no auditório da Superintendência, das 9h às 12h, e terá no conteúdo programático os temas: redução do quantitativo de resíduos nas coletas diárias; reciclagem dos resíduos domiciliares coletados; e informações de recursos financeiros junto à Funasa para a aquisição de equipamentos (caminhão compactador) e obras relacionadas à coleta e disposição de resíduos.

A abertura do encontro será feita pela superintendente Drª. Luiza Ribeiro. Em seguida, será dirigido pelo técnico ambiental Carlos Augusto Messias, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade; e pelo inspetor em saneamento ambiental José Pereira Filho.

Por Daniela Domingos