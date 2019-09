FURTOS CABOS DE SEMÁFOROS PREJUDICAM O TRÂNSITO NA CIDADE DE ARACAJU

25/09/19 - 06:40:37

Os semáforos instalados na capital sergipana são fundamentais para a mobilidade urbana e organização do trânsito, no entanto, os cabos desses equipamentos têm sido alvo, constantemente, de furtos e vandalismos. No último final de semana, por exemplo, a fiação do semáforo localizado na avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral com a avenida Dr. José Machado de Souza foi furtada, causando prejuízos ao trânsito, à população e também aos cofres públicos. Cerca de 30 metros de fios foram levados, segundo informações da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

“O furto de cabos é um problema constante e temos reforçado a estrutura para dar uma maior segurança aos semáforos e já havíamos feito isso com o equipamento da avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, mas, infelizmente, o semáforo foi alvo mais uma vez de furto. Toda vez que isso acontece, os equipamentos param de funcionar e afetam o trânsito. A população é a mais prejudicada”, afirma Diego Carvalho, coordenador de Sinalização da SMTT.

Apenas em 2018, mais de 1.300 metros de fios já foram furtados de semáforos instalados nas vias públicas de Aracaju. O superintendente da SMTT, Renato Telles, ressalta a importância da colaboração da população, que pode e deve denunciar este tipo de ação contra os semáforos da cidade.

“Além de gerar transtornos para o trânsito, os furtos dos cabos dão prejuízo aos cofres públicos, já que precisamos, imediatamente, fazer a compra de mais fiações para substituir as que foram furtadas. Por isso, pedimos a colaboração da população para que denuncie quando presenciar este tipo ação. Denunciando, a Guarda Municipal ou a Polícia Militar irão ao local para verificar a ocorrência, podendo até impedir o furto”, declara.

As denúncias devem ser feitas para a Polícia Militar pelo 190 ou Guarda Municipal pelo 153. A SMTT também pode ser avisada através do Disque Trânsito – 118.

Fonte e foto assessoria