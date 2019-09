Gás Natural garante economia e segurança a shopping de Aracaju

A presença da Sergás demonstrar aos investidores que o gás natural tem a melhor relação custo/benefício, como também agrega valor em se tratando de modernidade, comodidade, dando maior segurança ao empreendimento

A capital dos sergipanos ganhou novo centro de compras e entretenimento. Inaugurado no dia 19, o Aracaju Parque Shopping passou a fazer parte do cadastro de clientes, atendidos com o gás natural pela concessionária sergipana Sergás, auxiliando na concepção deste projeto, apresentando possibilidades e soluções para atendimento à praça de alimentação.

“A previsão do quantitativo de gás natural inicialmente contratado no projeto é de cerca de 300m³ por dia. O gás natural também se consolida como elemento de racionalidade e redução de custos para a cocção, ou seja, utilização em cozinhas industriais e residenciais, proporcionando garantia do fornecimento contínuo do gás natural. Hoje, este segmento possui boas perspectivas quanto ao seu desenvolvimento, com a descoberta de gás natural em aguas profundas no litoral sergipano, com enorme volume de gás anunciado pela Petrobrás”, afirma o diretor presidente da Sergas, Valmor Barbosa.

Segundo o técnico de planejamento da obra do Aracaju Parque Shopping, Denis Feitosa, é de extrema importância a instalação do sistema de gás natural. “O projeto de instalação da cocção com o Gás Natural possibilita a redução da sobrecarga elétrica, além da execução do projeto ser mais rápido e prático, com maior grau de segurança para o empreendimento”, explica.

Fonte e foto assessoria