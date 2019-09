General Mourão receberá Medalha da Ordem de Mérito Parlamentar

25/09/19 - 10:10:50

No próximo dia 4 de outubro, o vice-presidente da República, general Antônio Hamilton Martins Mourão receberá a mais alta honraria da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a Medalha da Ordem de Mérito Parlamentar. A Solenidade ocorrerá no plenário do Poder Legislativo, às 14h30, quando o presidente da Alese e deputado estadual, Luciano Bispo (MDB), fará às honras do ato solene ao homenageado. O autor da propositura é o deputado estadual Capitão Samuel (PSC).

A Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é concedida a pessoas físicas ou jurídicas que contribuem para o engrandecimento do Estado de Sergipe e do Poder Legislativo ou Mérito Excepcional, aprovada pelo Conselho da “Ordem do Mérito Parlamentar”, composto por deputados, membros da Mesa Diretora, líderes da bancada dos partidos que tenham representantes na Assembleia Legislativa e pelo último ex-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe. A Medalha foi criada por Decreto legislativo de nº 02/87, em 29 de junho de 1987.

Homenageado

Hamilton Mourão (1953) é um general da reserva do Exército Brasileiro e o vice-presidente da República no governo de Jair Bolsonaro. Antônio Hamilton Martins Mourão nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 15 de agosto de 1953. Filho dos amazonenses, Antônio Hamilton Mourão, general de divisão, e de Wanda Martins Mourão.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Divulgação/poder360.com.br