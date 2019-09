Gilmar está preocupado com impasse entre Sinpol e governo

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) registrou na manhã desta terça-feira, 24, na Assembleia Legislativa, a sua preocupação com pleitos da Polícia Civil que reivindica a permissão para que policiais possam ser chamados ou tratados tecnicamente e oficialmente como oficiais.

De acordo com o parlamentar, em conversa com o líder do governo na Alese, Zezinho Sobral, foi informado que a Procuradoria-Geral do Estado disse que legalmente o pleito é inconcebível.

Gilmar questionou a posição da Associação de Delegados da Polícia Civil, que emitiu minuta de um projeto sobre a base da categoria. “Eu desconsidero a importância de uma associação quando a categoria já possui um sindicato. Os delegados, por entendimento do próprio STF participam da mesma categoria Polícia Civil. A Adepol não tinha nada que sair ontem com a minuta de um projeto se metendo na base da categoria. Proponha alguma coisa relacionada aos delegados de polícia já que estão agindo separadamente como se tivessem duas categorias diferentes da polícia civil, mas se meter na base da categoria , não concordo, não aceito calado, eu vou aqui manifestar quantas vezes for necessário a minha posição”, registrou.

O deputado lembrou ainda que o diálogo é fundamental para solucionar impasse entre o governo e do sindicato que representa os policiais civis. “Já que há um impasse no entendimento do governo, via PGE, com o entendimento da categoria, nós apelamos então para que sentemos juntos, se for o caso, com a própria direção do Sinpol, para tentar o entendimento”, concluiu.

