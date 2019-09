GORETTI NÃO DESCARTA SER O NOME DO GRUPO PARA PREFEITURA DE LAGARTO

Em uma boa conversa com esse jornalista, a deputada estadual Goretti Reis (PSD), disse que em reunião com os familiares ficou consolidado a união do grupo, mas não ficou ainda definido um nome para concorrer as eleições municipais de 2020 em Lagarto e que esse nome vai também depender de sinalização da população.

“Quem tiver melhor e com maior aceitação será avaliado, e quem sabe não venha até surgir um novo nome que supra essa necessidade”, disse a depurada, lembrando que ainda falta pouco mais de um ano para as eleições.

Existe hoje em Lagarto três grupos: Os Reis, os Ribeiros e o grupo de Valmir. Tem alguma possibilidade de união entre um grupo e outro?

Não existe a menor possibilidade de uma união do grupo Reis com o grupo do deputado federal Gustinho Ribeiro e nem com o grupo do ex-prefeito Valmir Monteiro, isso nem se cogita e nem se fala. Não acredito. Diante da forma como vem sendo conduzida a gestão municipal pela prefeita Hilda Ribeiro, que eram aliados, e que teve todos os seus familiares demitidos, recentemente incitado no desfile cívico, onde foi constrangido e vaiado, não vejo, portanto, nenhuma possibilidade de uma união entre Valmir e os Ribeiros. Acredito que cada um dos grupos deve lançar seu candidato.

Existe uma luz no fim do túnel que vislumbre uma possível aliança dos Reis com os Monteiros?

Hoje, não vejo nenhuma possibilidade nesse sentido, até porque, iria inflamar muito mais os amigos e os aliados, que sempre tiveram Valmir como um rival e adversário politico. Não vejo com bons olhos esse tipo de união e acredito que realmente isso não venha acontecer, mas vamos aguardar os acontecimentos, mas hoje digo com certeza que não existe nenhuma possibilidade nesse sentido.

A inelegibilidade de Valmir Monteiro fortalecer o nome do seu filho, o deputado estadual Ibrain Monteiro como candidato a prefeito?

Acredito que sim. Hoje com certeza Valmir vai está buscando uma pessoa dentro do seu agrupamento, seja um familiar seu, seja um amigo que ainda continuam fiel ao grupo mesmo não estando no poder. E o nome do deputado aparece sim com muito destaque.

Podemos dizer que o rompimento do grupo de Valmir com os Ribeiros, criou-se uma terceira via política em Lagarto?

Não diria que se cria uma terceira via, porque nunca estiveram totalmente juntos, em alguns momentos sim e em outros não, e sempre que estiveram separados Valmir conquistou mais votos que Gustinho, e como liderança o agrupamento de Valmir sempre foi maior que o do deputado Gustinho.

Se hoje estão separados, vamos aguardar para ver quem vai ter maior força.

O nosso agrupamento unido e com um único nome, vai sim, sair mais fortalecido e com um sinalizador para uma vitória dentro do contexto das eleições municipais.

Perguntado se o nome de Goretti está à disposição do grupo como candidata a prefeita?

Disse que sempre tem colocado o nome à disposição do grupo, mas que isso vai depender do entendimento do grupo.

Em alguns momentos também se faz uma reavaliação até com uma certa preocupação, porque ser gestor hoje, é muito complexo e muito difícil, com as interferências, com as ações, com as penalidades, onde muitas vezes buscamos sempre fazer o melhor acabamos vendo o nosso nome em tribunais por ser a gestão muito macro e muitas vezes não temos como acompanhar tudo de perto. Por mais que você tente as vezes acaba escapando, e acaba nos preocupando nesse sentido, e é nesse momento que pensamos duas vezes antes de tomar uma decisão.

