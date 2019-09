GOVERNO ASSINA TERMO DE COOPERAÇÃO PARA INCENTIVAR O TURISMO EM SERGIPE

25/09/19 - 18:12:04

Representando o governador Belivaldo Chagas, o Secretário de Turismo, Sales Neto, assinou nesta quarta-feira (25) termo de cooperação com a Prefeitura de Aracaju, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e a CVC, que é uma das maiores operadoras de viagens do mundo.

Um investimento realizado em conjunto para vender o destino Sergipe em ações promocionais que irão promover não apenas a hotelaria, que terá incremento de hóspedes, mas também as empresas de receptivos, restaurantes, bares e toda a cadeia econômica do turismo já para o verão 2019/2020.

“O turismo é o segmento econômico que reage mais rapidamente aos investimentos, gerando empregos e renda e ajudando a dinamizar a economia. Com o apoio do governador Belivaldo Chagas e dos parceiros, a exemplo da Prefeitura de Aracaju, ABIH, entre outros, Sergipe irá viver muito em breve uma melhoria significativa no setor”, afirmou Sales Neto.

Assinaram o convênio, Sales Neto, representando o governador Belivaldo Chagas, os secretários municipais de Aracaju, Marlysson Magalhães (Indústria, Comércio e Turismo) e Carlos Cauê