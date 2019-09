ITPS INTENSIFICA AS FISCALIZAÇÕES DE RADARES INSTALADOS EM ARACAJU

As fiscalizações foram intensificadas após reclamações enviadas pelos condutores à Ouvidoria do ITPS

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) – Órgão Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizou nesta terça-feira, 24, fiscalizações em radares instalados em Aracaju. As ações foram intensificadas após reclamações registradas por condutores por meio da Ouvidoria do órgão.

As fiscalizações ocorreram nos dois sentidos da avenida Tancredo Neves (no trecho de acesso ao bairro Inácio Barbosa), da avenida Etelvino Alves de Lima (nas proximidades do Ferreira Costa) e da avenida Tancredo Neves (no trecho da Embrapa e do Parque dos Cajueiros). Os laudos com os resultados das fiscalizações serão divulgados até a sexta-feira, 27.

“Em virtude das denúncias realizadas junto à Ouvidoria do ITPS nos últimos dias, nós resolvemos intensificar as fiscalizações. Neste tipo de ação, o veículo do ITPS passa diversas vezes pelo radar em diferentes velocidades. Em seguida, os fiscais solicitam à empresa permissionária as imagens registradas pelo instrumento e fazem um comparativo com dados registrados pelo veículo. Se houver divergência, a empresa é autuada e as multas do instrumento são passíveis de contestações”, explica o diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade.

Os medidores de velocidade (radares e barreiras eletrônicas), conforme Kaká Andrade, passam também por verificações metrológicas anuais. “Todos os medidores de velocidade passam por uma verificação inicial, que é agendada pela empresa permissionária junto ao ITPS após a instalação do instrumento. Se houver manutenção no equipamento, a empresa aciona novamente o ITPS, que faz a verificação pós-reparo e emite um novo certificado de verificação, cuja validade é de 12 meses. Diferente do que acontece nas fiscalizações, as verificações são acompanhadas pela empresa permissionária e pelos órgãos de trânsito”, detalha.

O diretor-presidente destaca que os condutores devem acionar o ITPS, órgão estadual que é braço executivo do Inmetro em Sergipe, caso tenham suspeitas acerca do funcionamento dos medidores de velocidade. “Observamos que as pessoas ainda não sabem a quem recorrer nesses casos. Mas é imprescindível que os condutores acionem a Ouvidoria do ITPS, que a partir das denúncias, poderá intensificar e direcionar as fiscalizações, e posteriormente, dar uma resposta concreta aos condutores”, ressalta Kaká Andrade.

Denúncias

Os condutores podem acionar a Ouvidoria do ITPS por meio do telefone (79) 3179 8055 e do site www.itps.se.gov.br (no botão Ouvidoria/Fala Br ). O atendimento também é feito na sede da instituição, que funciona de segunda a sexta, das 7h às 13h, na Rua Campo do Brito, 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju. Em todos estes casos, a identidade do denunciante é mantida em sigilo.

O cidadão pode consultar a situação de qualquer radar instalado no país. Basta acessar o site do ITPS, clicar no botão do Portal de Serviço do Inmetro nos Estados (PSIE) , escolher a opção instrumentos e digitar o município. A partir daí, o sistema mostrará os medidores da localidade, data da última verificação e a validade.

Fonte e foto assessoria

25/09/19 - 14:17:41