MARINHA DO BRASIL DESCOBRE MANCHA DE ÓLEO EM PRAIAS NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU

25/09/19 - 05:44:00

A Marinha do Brasil divulgou uma nota, informando que a Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) tomou conhecimento, na manhã desta terça-feira (24), do aparecimento de manchas de substâncias oleosas, de origem desconhecida, na praia do município de Pirambu-SE.

Assim que informada do ocorrido, a CPSE enviou uma equipe de Inspeção Naval ao local do incidente a fim de verificar a extensão da área afetada e também identificar a localização do possível ponto de origem do material.

As seguintes ações iniciais foram adotadas:

– coleta de amostras do óleo; e

– estabelecimento da área afetada pelas substâncias oleosas.

Caso a mancha seja identificada como proveniente de uma embarcação ou plataforma, o responsável poderá ser autuado pela Capitania dos Portos, conforme previsto na Lei nº 9.966 (Lei do Óleo) e nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM).

Marina do Brasil