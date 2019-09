Minha Vida em Marte, de Mônica Martelli, chega a cidade de Aracaju

A comédia Minha Vida em Marte, de Mônica Martelli, chega ao Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, no dia 26 de setembro após conquistar público impressionante: já são 200 mil espectadores desde sua estreia em maio de 2017, no Rio de Janeiro. De lá para cá a obra recebeu 5 indicações a prêmios e passou por diversas cidades incluindo duas temporadas em São Paulo, sempre com sessões esgotadas. Além disso, a peça inspirou o filme Minha Vida em Marte, que levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas, o que a faz detentora da maior bilheteria nacional dos últimos anos – assim como no teatro e na televisão, Mônica também foi dirigida por sua irmã, Susana Garcia, celebrando, mais uma vez, o sucesso da parceria.

Minha Vida em Marte é a continuação da saga de Fernanda, personagem que surgiu pela primeira vez no teatro em 2005 quando Mônica Martelli lançou a comédia Os Homens São de Marte… E é pra Lá que eu Vou, sem imaginar o sucesso que a peça, protagonizada e escrita por ela, alcançaria. Fernanda, a personagem que ela criou para falar de amor e discutir o empoderamento feminino muito antes da expressão ter a importância que tem hoje, mudou a vida de Monica. A autora, então com 36 anos, viu o espetáculo tornar-se um sucesso sem precedentes ao alcançar mais de 2,5 milhões de espectadores e dar origem a um filme homônimo – que arrastou mais de 2 milhões pessoas para os cinemas – e a uma série televisiva com o mesmo título que vai para a sua quinta temporada no GNT, sendo uma das maiores audiências do canal.

Doze anos depois Mônica repete o sucesso de sua peça precursora. Dirigida pela irmã Susana Garcia, Minha Vida em Marte traz de volta Fernanda, agora com 45 anos, à procura de respostas para a sobrevivência conjugal. “Demorei para fazer esta peça porque sei que só é possível falar com propriedade sobre um assunto quando se consegue olhar para ele com distanciamento”, resume a autora que, tal qual sua personagem, conhece a fundo a dor da separação. Tendo como suporte suas próprias experiências, Monica leva ao teatro um monólogo bem-humorado que aproxima através do riso e leva homens e mulheres à reflexão. E assim a atriz se confirma como uma das autoras brasileiras que melhor traduzem o comportamento feminino moderno.

O enredo de Minha Vida em Marte

Em Os Homens São de Marte… Fernanda estava em busca do amor. Minha Vida em Marte traz agora a personagem já casada há oito anos com Tom com quem ela teve uma menina de 5 anos, Joana. Este é o pano de fundo para a protagonista se questionar na terapia de grupo. É nas sessões de análise que ela narra e vivencia deliciosamente as alegrias e os muitos problemas do seu casamento. Ali ela expõem assuntos íntimos como a intolerância no casamento, a falta de tesão, as tentativas de “trabalhar a relação” e percebe que nas relações estagnadas, adia-se o afeto e acumulam-se mágoas. “É muito comum no casamento que a gente deixe para amanhã a ternura, o sexo e a tolerância. E quando percebemos isso, a família que tanto sonhamos já está por um fio”, revela Mônica sobre o destino de Fernanda.

Fernanda será capaz de superar a crise ou será preciso se separar? Vale a pena enfrentar a solidão? A comédia toca ainda em temas como traição, machismo, trabalho duplo da mulher e educação dos filhos. Minha Vida em Marte é um texto libertador que foi escrito sob a premissa de que ser feliz é fundamental.

Sobre Mônica Martelli

A atriz carioca é a criadora e intérprete de Os Homens São de Marte… E é pra Lá que eu Vou, montagem que durante 12 anos foi vista por mais de 2,5 milhões de espectadores, passou por 40 cidades em 20 estados brasileiros – além de Portugal – e tornou-se um dos mais longevos sucessos de público do gênero no país. O monólogo foi um verdadeiro fenômeno teatral e deu origem a uma série que vai para a sua quinta temporada no canal GNT. E a um filme, codirigido também por Susana Garcia e que levou aos cinemas dois milhões de pessoas em 2014. Em 2018, estreou sua versão cinematográfica de Minha Vida em Marte junto dos atores Paulo Gustavo e Marcos Palmeira, cravando um novo sucesso: são mais de 5 milhões de espectadores e a maior bilheteria para um filme nacional nos últimos anos.

Mônica é vista ainda, há seis anos, como uma das apresentadoras do programa Saia Justa, no canal GNT. Participou de novelas globais como Beleza Pura e TITITI, integrou o elenco do seriado Mandrake, da HBO, e de filmes como Trair e Coçar e Só Começar, entre outros.

SERVIÇO

Mônica Martelli em Minha Vida em Marte

Local: Teatro Tobias Barreto (Av. Pres. Tancredo Neves, 2209 – Inácio Barbosa)

Data: 26 de setembro

Pontos de venda:

Bilheteria do Teatro Tobias Barreto e pelo site Guichê Web

