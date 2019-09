MINUTA DE PL SOBRE CARGOS NÃO PASSOU POR GESTORES DA SSP, DIZ DELEGADA GERAL

A Superintendência Geral da Polícia Civil veio a público informar que o projeto não passou pelo conhecimento da Secretaria de Segurança Pública e da Supci. De acordo com a delegada geral Katarina Feitoza, nenhum projeto será encaminhado, por meio da SSP, sem a devida discussão com as entidades representativas das classes da Polícia Civil de Sergipe.

Katarina Feitoza disse que “é importante esclarecer alguns pontos a respeito desse projeto, que não passou pelo crivo da Polícia Civil, nem da Delegacia Geral, nem mesmo pelo conhecimento do Secretário de Segurança Pública. O que existe são propostas apresentadas em uma mesa de negociação ao governo, mas essa proposta da Adepol não está nessa mesa e não foi apresentada à Segurança Pública”.

A delegada ressalta que as delegacias continuam funcionando normalmente. “A gente tranquiliza a população sergipana a continuar confiando na Polícia Civil. As delegacias continuarão funcionando normalmente, confiamos que os nossos policiais não permitirão de forma alguma questões ideológicas entre a associação de delegados e sindicato dos agentes de polícia, escrivães e auxiliares venham a impedir o atendimento para nossa sociedade”, completou.

Informações e foto SSP