MOVA-SE amplia o projeto de acesso à leitura nos terminais Atalaia e Maracaju

25/09/19 - 16:10:32

O projeto de acesso à leitura denominado MOVA-SE na LEITURA desenvolvido pelo movimento Atitude Sergipe (MOVA-SE) ampliou o projeto, nesta semana, para mais dois terminais: terminal Atalaia e terminal Maracaju.

O projeto MOVA-SE na Leitura foi lançado no dia 11 de setembro deste ano no terminal Leonel Brizola com o objetivo de proporcionar acesso à leitura as camadas sociais mais vulneráveis como também colaborar no resgate do hábito de leitura dos sergipanos.

Segundo um dos idealizadores, Uilliam Pinheiro, “a receptividade da população em relação ao projeto é fantástica e nos enche de motivação para continuar e ampliar o projeto para outros locais públicos”.

Atualmente, existem estantes do projeto instaladas nos terminais DIA, Atalaia e Maracaju. Para Laercio Oliveira Jr, membro do MOVA-SE, “nossa meta é instalar estantes em todos os terminais de integração do transporte público, e desta forma, o usuário pode retirar e devolver o livro em qualquer terminal de integração”.

A metodologia do projeto consiste na exposição dos livros nas estantes do projeto para que os usuários do transporte público possam retirar para leitura enquanto aguardam o ônibus, durante a viagem ou mesmo levar para seus domicílios e após o término da leitura devolver nas estantes localizadas nos terminais. As estantes também são pontos para recebimento de doações de livros por parte da população criando um movimento de troca cultural.

Fonte e foto: MOVA-SE