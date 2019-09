NÚCLEO AGRÁRIO DISCUTE OS BLOQUEIOS ECONÔMICOS QUE SUFOCAM A VENEZUELA

25/09/19 - 05:00:55

O Núcleo Agrário da Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara recebeu, na reunião desta terça-feira, dia 24, o encarregado de Negócios da Venezuela no Brasil, Freddy Meregote, que falou sobra o bloqueio dos Estados Unidos contra a Venezuela e as consequências para aquela população.

São recursos retidos em bancos, os impedimentos de negociações com empresas internacionais sob pena de sanções do governo americano que alcança valores superiores a mais de três vezes o orçamento do país.

O bloqueio internacional que impede que embarcações cheguem em tempo hábil à Venezuela tem levado a prejuízos irreparáveis, inclusive de vidas de crianças e idosos, por falta de vacinas.

A política americana e de seus aliados, como o Brasil, tem levado ao sacrifício toda uma população, mas que resiste por conta do risco cada vez maior a sua soberania, até porque a oposição está defendendo a intervenção americana no território venezuelano, o que o povo não aceita.

Os parlamentares do Núcleo Agrário se comprometeram em apoiar as ações do governo da Venezuela, em defesa de sua soberania e da paz no continente latino americano. Usar o parlamento e ampliar as ações junto as entidades populares que apoiam o Núcleo é uma das propostas que foram apresentadas.

Para João Daniel, a solidariedade ao povo da Venezuela na sua luta contra as atrocidades do bloqueio econômico que tem levado ao sofrimento do seu povo é uma exigência que deve ser feita pelo Núcleo Agrário.

Foto: Thiago Dhatt

Por Edjane Oliveira